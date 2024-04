Lazio Tudor: «Verona? una tappa importante per me»

Le parole di Igor Tudor, tecnico della Lazio, in conferenza stampa in vista della sfida dei biancocelesti contro il Verona

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida della Lazio contro il Verona. Di seguito le sue parole.

COME STA LA SQUADRA – «Vediamo oggi, abbiamo fatto due giorni di scarico dopo la Juve e un allenamento per preparare una gara che chiude questo giro di tante partite in poco tempo. E’ la più difficile e da non sbagliare, è troppo importante per varie ragioni e per la classifica. Tutti i punti sono super importanti e bisogna farne domani».

VERONA SVOLTA NELLA SUA CARRIERA – «E’ stata importante per la mia crescita e il mio percorso, come tutti i club prima e dopo. Vedo questo lavoro come una continua crescita. Ho iniziato ad allenare 12/13 anni fa in giovane età e per essere quello che uno è ora tutti gli step sono importanti, anche quando allenavo gli allievi dell’Hajduk».

DIFFICOLTA’ E ASPETTI CONFORTANTI – «Non c’è una difficoltà maggiore, ma è sempre nel poco tempo, nei pochi allenamenti e nella poca conoscenza della squadra. Niente di particolare. Dall’altra parte il bello era la disposizione dei giocatori, trovati tutti molto disponibili a non sbagliare niente. Questo mese, l’ho detto un paio di volte, non si è sbagliato un allenamento ed è la cosa più bella».

SORPRESO DAL GIOCO IN COPPA CON LA JUVE – «No no. Poi più ti alleni e meglio è per la squadra. Io non rinuncerei a niente di questo mese qua, anche le gare precedenti sono state fatte nel modo giusto. Non posso dire che è stata fatta ora una partitona. Contro la Juve, se mi chiede qual è meglio, io le dico la vittoria perchè preparata in 5 o 6 allenamenti. Quella era molto più difficile. Fare paragoni è sempre difficile, ma l’importante è la strada che si traccia da tutti i punti di vista. Ci sono di mezzo soprattutto la mentalità, per cui ci vuole più tempo ma che va martellata tutti i giorni. Dagli allenamenti ai comportamenti in gara, per me è ancora più importante».

