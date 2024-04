Bologna Zirkzee: un altro club sull’attaccante olandese

Il Bologna si aspetta un’asta nella prossima sessione di calciomercato per Joshua Zirkzee: oltre a Milan e Inter, un’altra big su di lui

In estate si prospetta una vera e propria asta per accaparrarsi l’attaccante del Bologna Joshua Zirkzee, principale obiettivo del Milan per questa estate.

Secondo quanto riportato da TMW, oltre all’interesse di Milan ed Inter, nelle ultime settimane anche la Juventus ha palesato il suo interesse per l’olandese. I bianconeri, infatti, hanno pensato all’assalto del giovane talento in caso di cessione di Dusan Vlahovic.