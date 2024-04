Bayern Monaco, 12 mila firma per Tuchel: «Non è la priorità»

12 mila firme dei tifosi del Bayern Monaco per far rimanere Tuchel sulla panchina: la risposta del tecnico tedesco

Dopo la qualificazione in semifinale di Champions League, alcuni tifosi del Bayern Monaco hanno avviato una petizione per confermare Tuchel sulla panchina. In conferenza stampa il tecnico ha risposto così ai tifosi, che hanno raccolto 12 mila firme.

«Anche se questo argomento mi fa ‘bene’, perché è bello quando i tifosi vogliono che tu rimanga, non è una priorità e non è permesso che sia una priorità. Nei prossimi 11 giorni si parlerà solo di calcio, nient’altro. Vogliamo fare il massimo e raccogliere più punti possibili in Bundesliga per ottenere il miglior risultato e raggiungere la finale di Champions League. Che sia piacevole o spiacevole, non mi lascio influenzare da esso. Ci concentriamo solo sul contare ogni giorno per raggiungere i nostri obiettivi e non c’è eccezione»