Pagelle Spagna-Georgia: con Yamal e Nico Williams si vola; è tornato il vero Kvara

Le pagelle di Spagna Georgia: Nico Williams e Lamine Yamal dominano, tra i georgiani si rivede il vero Kvara e Mamardashvili è un muro

La Spagna batte la Georgia con un netto 4-1 in una partita in cui però le Furie Rosse hanno forse per la prima volta in tutti gli Europei, sofferto. La squadra di De La Fuente ha saputo però superare le difficoltà imposte dagli avversari e ha rimontato l’iniziale svantaggio arrivato con l’autogol di Le Normand. Di seguito le pagelle della partita di Nico Williams, Lamine Yamal, Kvaratskhelia e Mamardashvili su la Gazzetta dello Sport e Tuttosport.

NICO WILLIAMS – Anche ieri una prestazione da migliore in campo per la Gazzetta, che lo premia con il 7.5: «Ancora una volta è dalla sua parte che nascono le scintille che animano la Spagna. Un assist e un gol. Consacrato». Mezzo punto in meno su Tuttosport, che sceglie Rodri come MVP: «L’assist per Rodri mette serenità a tutta la Spagna, il 3-1 blinda la partita. Un gioiello».

LAMINE YAMAL – Dopo il misterioso cinque datogli contro l’Italia, la rosea dopo ieri è costretta a correggere il tiro e gli dà un 7: «Mamardashvili gli nega il gol-record con due miracoli, lui ne offre uno a Fabian». Stesso voto per il quotidiano torinese : «Si è dibattuto a lungo sul fatto che in Germania un minorenne non potesse giocare oltre le ore 23. Ma lui è come il calabrone, che secondo la fisica non potrebbe volare e lo fa lo stesso. La palla per Fabian Ruiz è una gioia per gli occhi. I tedeschi lo temono come la peste».

KVARA – Uno Kvara così a Napoli quest’anno non si era visto: Kvicha sembra tornato quello dello Scudetto. Per la Gazzetta dello Sport è il migliore dei suoi con un 7.5: «Il grande talento al servizio del popolo. Pressa sull’autogol di Le Normand, sfiora la rete da 50 metri. Esemplare». Per Tuttosport mezzo voto in meno, ma toni comunque entusiasti: «A Napoli un giocatore così quest’anno non l’hanno mai visto. Per poco non inventa un gol assurdo da centrocampo, dopo aver regalato altre magie. Conte lo dovrà legare ai cancelli di Castel Volturno: agli Europei è tornato il diavolo del primo anno con Spalletti».

MAMARDASHVILI – Con Donnarumma si gioca il premio di miglior portiere della competizione e come Gigio esce agli ottavi, ma con i 7 che piovono. «Parate in serie, super sulla punizione di Yamal» per la rosea. I torinesi sulla stessa linea: «Arriva su tutti i palloni a prova di essere umano. Poi si arrende, ma resta il miglior portiere visto finora in Germania».