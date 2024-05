Serie A, DAZN alza i prezzi per la prossima stagione: ecco il nuovo tariffario

Nuovo aumento dei prezzi di DAZN in vista della stagione 2024-2025 di Serie A: ecco il nuovo tariffario del servizio di streaming

Come si apprende dalla comunicazioni arrivate al momento a coloro che hanno già sottoscritto un abbonamento a DAZN, la piattaforma streaming ha annunciato l’aumento dei prezzi di due delle tipologie di abbonamento: quello Standard e quello Plus.

Il piano Standard, a partire da agosto 2024, costerà 359 euro all’anno (399 euro se l’abbonamento è sottoscritto con terzi quali Google Pay, Apple pay etc) mentre la quota (sempre annuale) per Plus subirà un ritocco fino a 599 euro. Dunque, chi vorrà beneficiare di queste comodità dovrà mettere in conto di sborsare più soldi per vedere le partite dell’intera Serie A.