Tebas contro la pirateria: «Calcio gratis? Sui social girano tanti link. Meta non collabora»

Tebas, presidente della Liga, ha parlato in modo duro a margine di un evento sulla lotta contro la Pirateria. Le sue dichiarazioni:

PIRATERIA – «Se andate su Google e digitate ‘Voglio comprare cocaina’, non viene fuori nulla. D’altra parte, se si digita ‘Calcio gratis’ , escono decine di risultati. Dobbiamo combattere la pirateria, perché se ci rubano il prodotto varrà molto meno. C’è stato un aumento quasi del 20%, sono miliardi di euro che stiamo perdendo. Su Telegram e Discord ci sono gruppi da 50.000 o 60.000 persone che ottengono link per visualizzare contenuti illegalmente. Questo accade anche su WhatsApp e Meta non sta collaborando per fare chiarezza su questo punto».