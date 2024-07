Calhanoglu SICURO: «Resto all’Inter perché sono FELICE, sull’addio rispondo COSì»

Le parole di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, sul suo futuro con la maglia dei nerazzurri. I dettagli

Hakan Calhanoglu ha parlato a Sky Sport Deutschland del suo futuro con l’Inter nella prossima stagione.

FUTURO – «Resto all’Inter semplicemente perché sono felice lì. Io e la mia famiglia ci sentiamo a nostro agio, i miei figli vanno a scuola a Milano e ho costruito tutto lì. Ecco perché non è mai stata una possibilità per me andarmene».

