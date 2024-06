PAGELLE Germania-Danimarca, i TOP e i FLOP del match

I TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale di Euro 2024: pagelle Germania-Danimarca

Le pagelle dei protagonisti del match tra Germania-Danimarca, valido per gli ottavi di finale di Euro2024.

I TOP – Nella Germania piace sottolineare la prova dell’idolo di casa Schlotterbeck. Va in gol dopo 4 minuti ma viene annullato il suo colpo di testa. Sempre attento, a eccezione di una palla che lascia Hojlund, serve con un lancio il pallone del 2-0 a Musiala. Schmeichel fa quel che può in una gara dove non ha certo responsabilità dei gol, semmai qualcuno lo evita anche, sebbene lo stile non sia quello del padre.

I FLOP – Non entra benissimo Fullkrug, dando ragione a Nagelsmann che a dispetto di una certa pressione popolare lo tiene fuori. Nella Danimarca Hojlund chiude l’Europeo senza gol, anchese stasera ci ha provato in tutti i modi e ha dato tutto, ma in certe situazioni mostra proprio di non avere mira.