Flachi: «Il ritorno di Evani e Lombardo è un sogno per la Sampdoria. La squadra reagirà, è un’opportunità unica!»

Le parole di Francesco Flachi, ex attaccante della Sampdoria, sulla stagione del club blucerchiato in Serie B. Tutti i dettagli

Francesco Flachi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della rivoluzione in casa Sampdoria dopo gli ultimi risultati in Serie B.

RITORNO DELLE LEGGENDE – «Era il sogno di tutti i sampdoriani. Ora bisogna vedere cosa dirà il campo, ma io penso che figure così importanti, che incarnano profondamente i valori della sampdorianità, possano davvero tirare fuori qualcosa in più dai ragazzi. Non capita tutti i giorni di essere allenati da uno staff che ha guidato la Nazionale. Questo può essere un elemento positivo in più per favorire la risalita».

OPPORTUNITA’ PER LA SQUADRA – «Innanzitutto penso che tutti lavoreranno 24 ore al giorno sulla Samp. Detto ciò, credo che quanto ha maturato in passato si rivelerà fondamentale. Qui Evani e gli altri avranno poco tempo, ma anche quando alleni una nazionale vedi i giocatori solo pochi giorni prima della partita… Sono un gruppo navigato, di grande esperienza, con una conoscenza totale del calcio, che si aggiorna di continuo. Ci aspettiamo tutti qualcosa di importante».