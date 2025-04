Menez: «Ranieri è un gigante per la Roma, deve scegliere lui il nuovo allenatore! Risultato derby? Ecco il mio pronostico»

Le parole di Jeremy Menez, ex attaccante francese della Roma, sulla stagione dei giallorossi con Claudio Ranieri. I dettagli

Jeremy Menez ha parlato al Corriere dello Sport della stagione della Roma in vista del derby contro la Lazio.

DERBY – «Io ne ho giocati e vissuti parecchi. Quello di Roma è speciale. Ricordo quello di 15 anni fa: solo un allenatore gigante come Ranieri poteva decidere di togliere Totti e De Rossi, due figli di Roma, all’intervallo in una partita del genere. Mamma mia, se ci ritorno con la testa mi vengono i brividi. È stato bellissimo».

STAGIONE ROMA – «Fatemi dire che mi è dispiaciuto tantissimo per l’esonero di De Rossi. Non lo meritava ed era solo all’inizio del suo lavoro. Con Juric la Roma andava malissimo, menomale è arrivato Ranieri e ha rimesso le cose nel verso giusto».

NUOVO ALLENATORE – «Per i risultati, e la persona che è, io terrei Ranieri, poi però so che lui non vuole continuare. Allora penso sia giusto che abbia voce in capitolo per la scelta del prossimo allenatore perché è uno che conosce il calcio».

PRONOSTICO DERBY – «Non lo so. Come si dice: che vinca il migliore…».