PAGELLE Francia-Belgio: i VOTI, i TOP e i FLOP del match

I TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale degli Europei: pagelle Francia-Belgio

Le pagelle dei protagonisti del match tra Francia e Belgio, valida per gli ottavi di finale degli Europei.

I TOP: Una volta di più Deschamps si vede confermata la giustezza di avere convocato Kanté dopo due anni di pausa. Non è solo inesauribile. Per quanto semplice, il passaggio per la giocata decisiva di Kolo Muani lo fa lui. Nel Belgio “il migliore di gran lunga per distacco” secondo Beppe Bergomi è Doku. Anche lui ha energie inesauribili. Ed è quello che fino all’ultimo secondo prova l’assalto in tutti i modi, a differenza di compagni decisamente più legnosi

I FLOP: Per citare Allegri, si vede che ha un motore diverso. Ma Rabiot, che pure è molto presente in gara, si macchia di un’ammonizione che gli farà saltare i quarti, errore grve per un giocatore dalla riconosciuta esperienza internazionale. Nel Belgio il peggiore è suo malgrado Vertonghen. Nell’Europeo degli autogol la sua è di pura sfortuna, ma si rivela decisiva e indimenticabile. Per il primatista di presenze in nazionale (157) rischia di essere un addio ai confini dell’intollerabile.