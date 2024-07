Dopo Godfrey e Zaniolo quali saranno le PROSSIME MOSSE dell’Atalanta sul calciomercato?

Calciomercato Atalanta, ecco quali saranno le mosse nerazzurre dopo aver preso sia Godfrey che Nicolò Zaniolo. Profumo di altri colpi mirati

Dopo Godfrey è arrivato anche Nicolò Zaniolo alla corte dell’Atalanta. Il calciomercato nerazzurro sta regalando a Gian Piero Gasperini (unita alla base attuale Campione d’Europa) un blocco compatto e qualitativamente brillante sotto ogni punto di vista, dove la strategia è abbastanza chiara: colpi mirati e soprattutto coerenti con ciò che serve al tecnico di Grugliasco per essere competitivi.

Se Gasp è lo chef, a procurargli gli ingredienti di qualità è la società dove Tony D’Amico non solo sta alzando il livello degli acquisti, ma anche prendendo “l’oro al prezzo del ferro”: 12 milioni per il difensore; Nicolò intorno ai 20 tra prestito e obbligo, mantenendo i bilanci in regola per quanto le munizioni siano ad oggi abbondanti.

La domanda sorge spontanea: quale saranno i prossimi colpi dell’Atalanta sul mercato nelle prossime settimane? I nerazzurri oltre a questi due colpi puntelleranno difesa, esterni e centrocampo. Serve un difensore centrale giovane e con esperienza europea (Balerdi ed Erlic fortemente osservati), due esterni dove occorre un rinnovamento stabile dopo tanti cambiamenti non andati a buon fine (Sugawara e per ultimo Geertruida) e infine un centrocampista per aumentare il livello di un reparto già all’altezza della situazione (nel mirino ancora Brescianini).

E la punta? Verrà valutata più avanti in base al reparto offensivo dal punto di vista numerico, ma si prospetta un calciomercato dove la Dea può soltanto che essere protagonista: dimostrandosi ad oggi la più grande tra le grandi.