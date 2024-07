Pioli, FATTA con l’Al Ittihad: allenerà Benzema in Arabia Saudita

Le ultime sul futuro di Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, ad un passo dall’Al Ittihad. I dettagli in merito

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è fatta per il ritorno in panchina di Stefano Pioli dopo la fine della sua avventura al Milan. L’allenatore ha infatti accettato la proposta dell’Al Ittihad, club dell’Arabia Saudita in cui milita anche Karim Benzema.

Pioli, che firmerà un contratto triennale, prende il posto dell’ex River Plate Marcelo Gallardo. Una delle prime amichevoli sarà contro l’Inter, il 7 agosto.