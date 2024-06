Cravero Torino: «VANOLI? Spero porti gioco e mentalità. BUONGIORNO? Da tifoso dico solo questo» – VIDEO

Le parole di Roberto Cravero in esclusiva sull’arrivo di Vanoli al Torino e sul futuro di Alessandro Buongiorno

Roberto Cravero, ex bandiera del Torino, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni in occasione del 4°Football Moments Padel Tour, un evento anche di beneficenza il cui ricavato andrà alla fondazione per la ricerca sul cancro di Candiolo. Di seguito le sue parole su Vanoli e il futuro di Buongiorno.

«Vanoli? Gli faccio in bocca al lupo: mi auguro che porti il gioco, i risultati e la mentalità che aveva portato a Venezia e gli ha fatto fare tanti risultati. Buongiorno? Parlo da tifoso e spero di vederlo con la maglia del Toro anche il prossimo anno».