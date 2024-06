Marchisio Italia: «Agli AZZURRI serviranno positività e fortuna! Spero questa cosa dopo il gol di ZACCAGNI»

Le parole di Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve e della Nazionale, in vista della sfida dell’Italia con la Svizzera

Claudio Marchisio ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24 in occasione del 4°Football Moments Padel Tour, un evento anche di beneficenza il cui ricavato andrà alla fondazione per la ricerca sul cancro di Candiolo. Di seguito le sue parole sul gol di Zaccagni in Croazia-Italia e le sue aspettative per la sfida con la Svizzera.

GOL ZACCAGNI – «É stata soprattutto la sorpresa, non ce lo aspettavamo più. Alla fine è arrivata questa grande gioia e speriamo che questa gioia possa dare altra energia e fiducia agli Azzurri».

SVIZZERA – «Fortuna nei sorteggi? La fortuna è un fattore necessario per tutte: sia per le favorite che per le sorprese. Adesso le partite saranno diverse, anche l’aspetto emotivo sarà importante, per questo motivo spero che quel gol possa portare energie positive»