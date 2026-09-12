El Shaarawy torna in campo con il Genoa dopo 16 anni

Il “Faraone” chiude il cerchio con il club che lo lanciò in Serie A, tornando in rossoblù da svincolato dopo l’ultima esperienza alla Roma

Stephan El Shaarawy torna in campo con la maglia del Genoa. L’attaccante, classe 1992 e da tempo soprannominato il “Faraone”, è subentrato al 15′ della ripresa al posto di Ehizibue, facendo così il suo esordio stagionale con i rossoblù nella gara contro il Frosinone.

Un ritorno a distanza di 16 anni

Si tratta di un ritorno particolarmente significativo per El Shaarawy, che ritrova il Genoa a oltre sedici anni dall’ultima presenza con questa maglia, risalente al maggio 2010, quando era sceso in campo a Bari. Da allora, l’esterno offensivo ha vissuto una lunga e prestigiosa carriera lontano da Marassi, passando per club come AC Milan, AS Roma e la Nazionale italiana, prima di scegliere di tornare alle origini in questa nuova fase della propria carriera.

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Il legame con il vivaio rossoblù

El Shaarawy era arrivato al Genoa da ragazzino, crescendo nel settore giovanile del club ligure prima di esordire in prima squadra e in Serie A. Dopo l’addio alla Roma da svincolato, il giocatore ha scelto proprio i rossoblù per ripartire, ritrovando l’allenatore Daniele De Rossi, ex compagno di Nazionale e con cui condivide una lunga stima reciproca maturata negli anni trascorsi insieme nella Capitale.

Un innesto d’esperienza per il Genoa

L’inserimento di El Shaarawy rappresenta un’importante iniezione di qualità ed esperienza per la rosa di De Rossi, chiamata a reagire dopo un avvio di stagione complicato. Il suo ritorno a Marassi, atteso con grande entusiasmo dai tifosi rossoblù, chiude idealmente un cerchio aperto quasi diciotto anni fa, quando il “Faraone” mosse i suoi primi passi nel calcio dei grandi.



