Pagelle Genoa Frosinone, Vasquez risponde a Kvernadze - VOTI

Kvernadze sblocca il match per gli ospiti, poi il pareggio di Vasquez su assist di Sow: Colombo fallisce un rigore, espulso il capitano genoano

Primo punto in questo campionato per il Genoa di Daniele De Rossi, tecnico ed ex centrocampista della Roma e della Nazionale, che trova il pareggio contro il Frosinone in rimonta al Ferraris.

Kvernadze sblocca il match, poi il rigore sbagliato di Colombo

A sbloccare la gara è Giorgi Kvernadze, esterno georgiano del Frosinone, al 14′ del primo tempo, dopo che pochi minuti prima era stato annullato per fuorigioco un gol a Tommaso Baldanzi, trequartista rossoblù, nato sull’azione di Ivan Osmajic. Il Genoa sfiora subito il pareggio ancora con Baldanzi, poi al 46′ arriva l’occasione dell’1-1 su calcio di rigore, concesso dall’arbitro Rapuano dopo on field review per un fallo di mano di Cittadini su un tiro dalla distanza dello stesso Baldanzi. Dal dischetto si presenta Lorenzo Colombo, attaccante rossoblù, che però calcia fuori, sprecando l’occasione del pareggio.

Il pareggio di Vasquez nella ripresa

Nella ripresa il Genoa non si abbatte e trova il meritato 1-1 con Johan Vásquez, difensore messicano e capitano della squadra, che in girata insacca su calcio d’angolo battuto da Ousmane Sow. I rossoblù provano quindi a completare la rimonta e sfiorano il gol del vantaggio nel finale con Vitinha, prima dell’espulsione per somma di ammonizioni, all’87’, proprio di Vasquez, che complica gli ultimi minuti della squadra di De Rossi.

Il punto nella classifica di Serie A

Alla fine il risultato non si sblocca ulteriormente e la gara si chiude sull’1-1: il Genoa muove la propria classifica dopo un avvio di stagione complicato, mentre il Frosinone, allenato da Massimiliano Alvini, sale a quota 7 punti in 4 partite, confermando un buon inizio di campionato per i ciociari.

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GENOA (3-5-2): Bijlow 6.5; Marcandalli 5.5, Ostigard 6, Vasquez 6; Ellertsson 6 (35’st Meichtry sv), Sow 6 (34’st Amorim sv), Frendrup 5.5, Baldanzi 5.5 (1’st Messias 6.5), Ehizibue 6 (15’st El Shaarawy 6); Colombo 5 (25’st Vitinha 6), Osmajic 5. Allenatore: De Rossi 6

FROSINONE – Palmisani 6, Oyono 6, Calvani 6, Cittadini 6 (45’Monterisi 6), Bracaglia 5,5, Schmid 6 (71’Hasa 5,5), Calò 6, Masini 6, Ghedjemis 6 (72’Fini 6), Raimondo 6 (72’ Bobcek 5,5), Kvernadze 6,5 (87’Zerbin s.v.) Allenatore: Alvini 6,5