Lavorare di notte: come gli orari dei casinò influenzano l’organizzazione del personale – Calcio News 24

Le attività aperte fino a tarda notte devono affrontare un problema organizzativo diverso da quello di un normale ufficio: mantenere servizi, sicurezza e supervisione quando una parte consistente della giornata lavorativa cade fuori dagli orari tradizionali.

I casinò rappresentano un esempio evidente. Le strutture fisiche possono restare operative per periodi prolungati, mentre i servizi digitali richiedono infrastrutture e funzioni di supporto capaci di funzionare anche quando gli uffici amministrativi sono chiusi. Questo rende la gestione dei turni una componente importante dell’organizzazione del lavoro.

Un’attività prolungata richiede più turni

Quando l’orario di apertura supera la durata di un normale turno, la soluzione non consiste semplicemente nel far lavorare le stesse persone più a lungo.

È necessario distribuire le mansioni tra gruppi diversi di lavoratori. In una struttura fisica questo può riguardare personale di sala, sicurezza, sorveglianza, ristorazione, pulizia e supervisione. Nel caso di un casinò online, le funzioni sono differenti, ma possono comunque esistere esigenze di monitoraggio tecnico, assistenza, sicurezza informatica e controllo operativo al di fuori dell’orario d’ufficio.

La continuità del servizio dipende quindi dal coordinamento tra persone che iniziano e terminano il lavoro in momenti diversi.

Il lavoro notturno ha regole specifiche

In Italia l’organizzazione del lavoro notturno è disciplinata dal Decreto legislativo 66/2003.

Il Ministero del Lavoro stabilisce, tra le altre disposizioni, che l’orario dei lavoratori notturni non possa generalmente superare una media di otto ore nell’arco di 24 ore, salvo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

La normativa prevede inoltre controlli sanitari preventivi e periodici adeguati al rischio e richiede che, durante il lavoro notturno, siano disponibili livelli di prevenzione e protezione adeguati.

Questi obblighi mostrano perché la pianificazione dei turni non può essere trattata soltanto come una questione di copertura del personale.

Il problema non è soltanto quante ore si lavora

Anche la disposizione temporale dei turni può avere conseguenze.

Lavorare durante la notte interferisce con i normali ritmi sonno-veglia. Per questo la gestione del rischio deve considerare non soltanto il numero complessivo di ore lavorate, ma anche elementi come frequenza dei turni notturni, durata, regolarità e successione tra un turno e l’altro.

Una pubblicazione dell’INAIL sul lavoro notturno sottolinea proprio il ruolo dell’organizzazione del lavoro nella riduzione dei possibili rischi per salute e sicurezza.

Questo rende particolarmente importante evitare che la necessità di mantenere aperta un’attività si traduca automaticamente in schemi di lavoro eccessivamente gravosi.

Anche i passaggi di consegne contano

In un’attività organizzata su più turni, il cambio del personale crea un ulteriore punto operativo da gestire.

Un turno deve poter lasciare a quello successivo informazioni sufficienti su problemi tecnici, incidenti, attività ancora aperte o situazioni che richiedono attenzione. Se il trasferimento delle informazioni è incompleto, la continuità formale del servizio non garantisce necessariamente continuità organizzativa.

Procedure standardizzate, registrazioni interne e responsabilità chiare possono quindi avere un ruolo importante quanto la semplice presenza di personale.

L’orario di apertura modifica l’intera struttura del lavoro

Operare durante la notte non significa soltanto aggiungere alcune ore alla giornata.

Richiede di distribuire mansioni, prevedere sovrapposizioni tra turni, assicurare riposi adeguati e mantenere livelli coerenti di supervisione e protezione. Nei casinò, come in altri settori con attività prolungata, l’orario commerciale finisce quindi per influenzare direttamente la struttura del lavoro.

La vera questione organizzativa non è mantenere aperto il più a lungo possibile, ma costruire un sistema di turni capace di sostenere quella continuità senza trascurare i limiti e le esigenze delle persone che la rendono possibile.