Colpo a sorpresa del Bologna, arriva Jay Enem dalla Stella Rossa. La storia e l’identikit del nuovo attaccante rossoblù

Il Bologna prende Jay Enem dalla Stella Rossa. Chi è il nuovo attaccante rossoblù, la storia e l’identikit tecnico

Il calciomercato del Bologna regala un innesto del tutto inaspettato per il reparto avanzato in vista della nuova stagione. La dirigenza rossoblù ha infatti perfezionato un’operazione condotta nel massimo riserbo, assicurandosi a sorpresa le prestazioni ufficiali di Jay Enem, promettente centravanti prelevato a titolo definitivo dallo Stella Rossa. Come riferito da Sky, il calciatore ha fatto il suo arrivo stasera in Italia per sottoporsi ai controlli medici di rito, completare l’iter burocratico e apporre la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente alla società emiliana. Si tratta dell’ennesimo blitz di mercato condotto dall’area tecnica guidata da Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, da sempre attentissimi a pescare giovani profili internazionali con cui arricchire l’organico a disposizione dello staff tecnico.

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Chi è Jay Enem: la formazione olandese e le doti fisiche

Ma chi è la nuova scommessa del reparto offensivo del Bologna? Nato nei Paesi Bassi nel 2003, Jay Enem è un attaccante cresciuto nella scuola calcistica olandese. Nel corso del suo percorso giovanile ha militato in vivai di primissimo piano come quelli di Ajax e AZ Alkmaar, nei quali ha sviluppato un’ottima tecnica di base, una spiccata intelligenza tattica e una naturale propensione al gioco associativo con la squadra.

Dal punto di vista atletico, Enem si presenta come un centravanti di struttura e potenza, dotato di una notevole stazza fisica. Il suo fisico imponente gli permette di agire da riferimento centrale avanzato: è particolarmente abile nel proteggere la sfera spalla alla porta, nel favorire l’inserimento dei centrocampisti e nel farsi valere nei duelli aerei all’interno dell’area. A queste caratteristiche unisce una buona progressione palla al piede e la capacità di attaccare lo spazio in profondità.

L’esperienza allo Stella Rossa e la duttilità in Serie A

La recente avventura con la maglia dello Stella Rossa a Belgrado ha rappresentato un passaggio chiave per la sua maturazione, permettendogli di affinare la determinazione negli ultimi metri e di abituarsi a gestire le responsabilità di un club prestigioso.

Duttile dal punto di vista tattico, Enem è in grado di ricoprire sia il ruolo di prima punta centrale sia quello di esterno d’attacco in un modulo a tre punte. Il Bologna scommette sulle sue potenzialità, convinto che l’impatto con il campionato di Serie A possa valorizzarne appieno il talento.