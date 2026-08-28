Mercato Sassuolo, ecco Van der Brempt dal Como: cifre e retroscena dell’operazione per il difensore

Mercato Sassuolo, arriva Van der Brempt dal Como: tutti i dettagli del suo arrivo in neroverde

Il calciomercato del Sassuolo registra un’improvvisa accelerazione per rinforzare la corsia di destra. La società neroverde è infatti ai dettagli per chiudere l’acquisto di Ignace Van der Brempt dal Como secondo Sky. Dopo aver lavorato sotto traccia nelle ultime giornate, la dirigenza emiliana ha sferrato il blitz decisivo per assicurarsi il terzino belga, raggiungendo un’intesa di massima sulla base di 6,5 milioni di euro più bonus. Un’operazione lampo che garantisce allo scacchiere tattico un profilo giovane ma già pronto per le dinamiche del calcio italiano.

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Il cambio di strategia: mollato Belghali, superata la concorrenza del Genoa

L’affondo per Van der Brempt nasce da una netta virata strategica da parte del Sassuolo. Nei giorni scorsi, la società emiliana ha scelto di abbandonare la pista Belghali, esterno su cui ha avviato contatti diretti il Torino. Liberatesi dalle trattative per il giocatore, le componenti di mercato neroverdi hanno concentrato tutte le proprie energie sul profilo del Como, riuscendo a sbaragliare una folta concorrenza. Nelle scorse settimane, infatti, Van der Brempt era vicinissimo al Genoa, prima che l’inserimento del Sassuolo scombinasse i piani del club ligure.

Caratteristiche tecniche e profilo tattico del terzino belga

Nato nel 2002, Van der Brempt è un terzino destro moderno, dotato di grande struttura fisica, spinta costante lungo la fascia e un’ottima propensione alla fase difensiva. Cresciuto nel settore giovanile del Club Brugge e successivamente perfezionatosi nel circuito Red Bull con la maglia del Salisburgo, il calciatore belga vanta spiccata abilità atletica e duttilità tattica. La sua capacità di agire sia da terzino in una difesa a quattro sia da esterno di centrocampo lo rende l’innesto ideale per garantire ampiezza, sovrapposizioni e solida copertura.

Un innesto di prospettiva per la rosa neroverde

L’imminente fumata bianca per Van der Brempt rappresenta un segnale chiaro sulle ambizioni del Sassuolo nel finale di mercato. Aggiudicarsi un prospetto internazionale a titolo definitivo per una cifra complessiva vicina ai 7 milioni di euro dimostra la volontà societaria di investire su profili di valore da valorizzare nel tempo. Espletati gli ultimi dettagli burocratici, il calciatore sosterrà le visite mediche di rito prima di apporre la firma formale sul suo nuovo contratto.