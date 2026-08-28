Mercato Inter, in arrivo il talento Vuk Pavicevic dall’OFK Grbalj: chi è il colpo dei nerazzurri per l’U23

Mercato Inter, chi è Vuk Pavicevic: la storia e le caratteristiche tecnico del colpo nerazzurro dall’OFK Grbalj

L’Inter piazza un nuovo importante colpo in prospettiva per il proprio settore giovanile, confermando la linea societaria orientata allo scouting di talenti internazionali. Il club nerazzurro secondo Fabrizio Romano è infatti ai dettagli per chiudere l’acquisto di Vuk Pavicević, centrocampista montenegrino nato nel 2008. L’operazione vedrà il giovane tesserato inserirsi nell’organico della squadra U23, progetto fondamentale per accompagnare la crescita dei migliori prospetti verso il calcio professionistico.

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Le cifre dell’affare con l’OFK Grbalj e i dettagli contrattuali

L’accordo tra la dirigenza nerazzurra e l’OFK Grbalj, club del campionato montenegrino proprietario del cartellino, è stato impostato sulla base di una quota fissa pari a 500mila euro più bonus. Nell’intesa tra le due società è stata inoltre inserita una clausola sulla futura rivendita, che garantirà al club di origine una percentuale su un’eventuale successiva cessione del calciatore.

Il diciottenne centrocampista è pronto a compiere il grande salto nel calcio italiano dopo essersi messo in luce per doti tecniche, visione di gioco e personalità al centro del campo. I contratti sono in fase di definizione per consentire al ragazzo di sostenere le visite mediche e firmare l’accordo formale che lo legherà alla società milanese.

Beffate Atalanta e Monza: l’Inter anticipa la concorrenza

Il blitz della dirigenza dell’Inter ha permesso di bruciare sul tempo una folta concorrenza, composta da diversi club attenti ai giovani talenti del panorama europeo. In particolare, anche Atalanta e Monza erano fortemente interessate al profilo di Pavicević, avendo effettuato sondaggi approfonditi per valutare il suo ingaggio nelle scorse settimane.

Tuttavia, l’inserimento deciso e la solidità del progetto tecnico nerazzurro hanno fatto la differenza, convincendo il giocatore e il suo entourage ad accettare la proposta milanese. L’arrivo di Pavicević testimonia l’ambizione del club di rafforzare la selezione Under 23, creando un canale diretto tra la formazione giovanile e la prima squadra.

Un profilo di prospettiva per il centrocampo nerazzurro

L’ingaggio di Vuk Pavicević si inserisce all’interno di una strategia ad ampio raggio condotta dall’area scouting dell’Inter, sempre attenta ad intercettare i migliori profili emergenti nei campionati dell’Est Europa. La struttura fisica del diciottenne, unita alla sua versatilità tattica, ne fa un elemento capace di ricoprire più ruoli nella mediana. L’inserimento graduale nella rosa U23 permetterà al ragazzo di adattarsi ai ritmi e alla tattica del calcio italiano senza pressioni immediate, con la prospettiva di mettersi in mostra agli ordini dello staff tecnico nerazzurro.