Calciomercato Venezia, è fatta per Toni Fernandez dal Barcellona! Chi è il gioiellino del 2008 che ha stregato la dirigenza, storia e identikit

Calciomercato Venezia, chi è Toni Fernandez: storia e identikit del classe 2008, nuovo colpo dei lagunari

Il Venezia piazza un colpo di mercato a sorpresa di grande prestigio internazionale, assicurandosi uno dei giovani più promettenti del calcio europeo. Il club arancioneroverde ha infatti raggiunto un accordo per Toni Fernández del Barcellona. L’operazione a titolo definitivo porterà il talento di 18 anni a misurarsi nel campionato di Serie A. Lo riferisce Fabrizio Romano.

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Le cifre dell’affare e le clausole pretese da Deco

La dirigenza del Venezia ha trovato l’intesa con i catalani sulla base di una cifra d’acquisto pari a 4 milioni di euro. L’accordo prevede l’inserimento di una clausola del 50% sulla futura rivendita e di una clausola di riacquisto, quest’ultima inserita su esplicita e forte richiesta del direttore sportivo blaugrana Deco. Una mossa che conferma quanto il club spagnolo creda nelle potenzialità del ragazzo, mantenendo il controllo sul suo percorso professionale.

Chi è Toni Fernández: la scuola della Masia e le doti tattiche

Ma quali sono la storia e le caratteristiche del nuovo volto del Venezia? Nato nel 2008, Toni Fernández è considerato uno dei prospetti più cristallini cresciuti all’interno della Masia, il celebre e fertilissimo settore giovanile del Barcellona. Compiuta l’intera trafila nelle selezioni giovanili catalane, il diciottenne si è sempre distinto per un’eleganza di corsa innata, una tecnica individuale sopraffina e una spiccata intelligenza tattica che gli permette di leggere il gioco in anticipo rispetto agli avversari.

Dal punto di vista della collocazione sul terreno di gioco, Fernández è un trequartista o seconda punta di piede mancino, estremamente versatile e in grado di disimpegnarsi con pari efficacia anche come esterno d’attacco in un tridente offensivo. Dotato di una straordinaria abilità nel dribbling nello stretto e di un controllo di palla orientato di primissimo livello, il giovane talento spagnolo sa essere determinante negli ultimi trenta metri, alternando assist filtranti per i compagni a pericolose conclusioni a giro.

Oltre alle indiscutibili doti balistiche, il ragazzo mostra una forte personalità palla al piede, dote fondamentale per gestire i momenti di pressione. Il trasferimento al Venezia offre a Fernández l’opportunità perfetta per misurarsi con il calcio dei grandi nella Serie A, mentre la società veneta si assicura un elemento di altissimo profilo tecnico pronto a fare il salto di qualità.