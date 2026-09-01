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Calciomercato

Dia saluta la Lazio: futuro al Rennes, la formula dell’operazione

Published

4 ore ago

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Boulaye Dia proseguirà la sua carriera al Rennes: trasferimento in prestito con diritto di riscatto per l’attaccante in uscita dalla Lazio

Boulaye Dia si prepara a salutare la Lazio e a cominciare una nuova esperienza con il Rennes. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’attaccante lascerà il club biancoceleste e firmerà con la società francese. Un movimento di mercato che riguarda dunque il reparto offensivo laziale e apre un nuovo capitolo nel percorso del giocatore.

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Dia al Rennes: prestito con diritto di riscatto

La formula dell’operazione indicata da Fabrizio Romano è quella del prestito con diritto di riscatto. Il Rennes potrà quindi valutare l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante durante la sua esperienza in Francia, secondo le condizioni stabilite tra i club.

Il diritto di riscatto rappresenta un dettaglio centrale dell’accordo: la possibilità di trattenere Dia sarà a disposizione della società francese.

Dia lascia la Lazio: una novità nel reparto offensivo

Per la Lazio, la partenza dell’attaccante comporterà un cambiamento nelle alternative a disposizione in avanti.

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