Nuovo ct Belgio, caccia al post Rudi Garcia: Van Bommel balza in pole position. Ultimissimi sviluppi

Nuovo ct Belgio, Mark Van Bommel è salito in pole position per la panchina dei Diavoli Rossi dopo l’addio di Rudi Garcia. Ultimissimi sviluppi

Il Belgio inaugura un nuovo capitolo della propria storia calcistica e si proietta alla ricerca del futuro commissario tecnico. Dopo la conclusione dell’esperienza in panchina di Rudi Garcia, la federazione calcistica belga ha avviato ufficialmente le consultazioni per individuare la figura ideale a cui affidare la guida dei Diavoli Rossi. Tra i profili attenzionati dagli addetti ai lavori, il nome in prima fila per raccogliere l’eredità dell’allenatore francese, come riferiscono diverse fonti giornalistiche in patria, è quello di Mark van Bommel.

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La fine della gestione Rudi Garcia e la ricerca di una nuova guida

La separazione da Rudi Garcia segna la chiusura di una tappa di transizione per la selezione belga. Il tecnico transalpino ha guidato la squadra attraverso una fase cruciale caratterizzata da un progressivo ricambio generazionale, inserendo gradualmente giovani promesse al fianco dei senatori dello spogliatoio. Con il termine del contratto, la federazione ha optato per un cambio di rotta, mettendosi subito alla ricerca di un allenatore capace di portare nuova energia, motivazione e solidità tattica al gruppo.

Perché Van Bommel: il passato all’Anversa, al PSV e al Wolfsburg

A spingere con forza la candidatura di Mark van Bommel non è soltanto il suo blasone da ex calciatore di livello internazionale, ma soprattutto i risultati ottenuti durante la sua carriera da allenatore. Il tecnico olandese vanta una profonda e diretta conoscenza del movimento calcistico locale grazie alla trionfale parentesi vissuta sulla panchina dell’Anversa, dove è stato capace di guidare il club alla conquista dello scudetto e della Coppa nazionale.

Oltre all’esperienza vincente in Belgio, l’ex centrocampista ha maturato un importante bagaglio professionale sulle panchine di altri club europei di primissimo piano. In Olanda ha guidato la prima squadra del PSV, club in cui aveva mosso i primi passi da tecnico, mentre in Germania ha vissuto un’esperienza al timone del Wolfsburg in Bundesliga.

Trattativa e scenari per il futuro dei Diavoli Rossi

La capacità di gestione delle dinamiche di spogliatoio e la familiarità con il calcio locale rendono Van Bommel il profilo ideale agli occhi della dirigenza federale. Nelle prossime ore si attendono sviluppi significativi e possibili contatti diretti per verificare la fattibilità dell’accordo. Il Belgio intende chiudere la pratica nel minor tempo possibile per iniziare la programmazione dei prossimi impegni internazionali con un progetto tecnico solido e ben delineato.