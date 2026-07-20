Calciomercato Serie A, la Roma su Schjelderup: Tinti frena su Bastoni, Modric vicinissimo alla permanenza al Milan

Calciomercato Serie A: Schjelderup, Bastoni e Modric sono stati al centro delle ultime voci riguardanti le trattative del nostro campionato

Il calciomercato estivo entra nel vivo con le protagoniste della Serie A pronte a chiudere operazioni strategiche in vista della prossima stagione secondo Gianluca Di Marzio. Tra le società più attive c’è la Roma, intenzionata ad accontentare le richieste del tecnico Gian Piero Gasperini. La dirigenza giallorossa e il direttore sportivo Tony D’Amico lavorano a fondo dopo il messaggio chiaro spedito dall’allenatore: “Mi aspetto due giocatori davanti“.

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Roma, occhi su Schjelderup del Benfica

Tra le varie opzioni valutate per la corsia offensiva spicca il profilo di Andreas Schjelderup, esterno sinistro classe 2004 di proprietà del Benfica. Il giovane talento si è messo in grande evidenza con la maglia della propria Nazionale durante il Mondiale 2026 appena concluso, mettendo a referto un gol e tre assist.

Reduce da un’ottima annata con la squadra lusitana — chiusa con 43 presenze, 10 gol e 7 assist —, il norvegese era stato già trattato dalla Roma nella sessione invernale. All’epoca, quando il trasferimento sembrava imminente, una doppietta d’autore contro il Real Madrid in Champions League convinse la proprietà delle ‘Aquile’ a blindarlo.

Tinti su Bastoni e le sirene dall’Arabia

Nella giornata di oggi, si è registrato l’interesse dell’Al-Hilal nei confronti di Alessandro Bastoni. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il procuratore del difensore, Tullio Tinti, ha spento le speculazioni sul futuro del centrale: “Io e i miei calciatori generalmente rispettiamo i contratti. Lui è super tifoso dell’Inter ed è innamorato dei suoi colori. Non sta pensando ad altro. Poi, se ci sono club interessanti che accontentano il club e il giocatore può darsi che ci si sieda a parlare. Ora, tutto questo parlare non porta a una trattativa seria”.

Milan, fumata bianca ad un passo per Luka Modric

Mancano ormai pochissimi dettagli per la conferma di Luka Modric al Milan. Il fuoriclasse croato, attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto lo scorso 30 giugno 2026, è pronto a sposare la causa rossonera e a mettersi a disposizione del nuovo tecnico Rúben Amorim.

Dopo una stagione da 37 presenze condite da due gol e tre assist sotto la guida di Massimiliano Allegri, il Pallone d’Oro 2018 si appresta a disputare l’ultima annata della sua leggendaria carriera da leader del centrocampo milanista.