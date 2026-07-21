Calciomercato
Mercato Milan, il futuro di Leao può cambiare il mercato: l’Aston Villa si informa, Karetsas resta il primo nome
L’eventuale addio del portoghese Leao aprirebbe nuovi scenari per i rossoneri sul mercato in entrata
Il mercato del Milan potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, ma molto dipenderà dal futuro di Rafael Leao. L’esterno portoghese rappresenta uno dei dossier più importanti dell’estate rossonera e una sua eventuale cessione consentirebbe al club di accelerare su diversi obiettivi per rinforzare la rosa.
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Dopo sette stagioni con la maglia del Diavolo, Leao sarebbe orientato a iniziare una nuova esperienza, chiudendo un ciclo che lo ha visto diventare uno dei simboli della squadra. Negli ultimi giorni le società turche, con il Galatasaray in prima fila, hanno manifestato un interesse concreto, ma la priorità del numero 10 resta un approdo in Premier League, campionato che considera la destinazione ideale per il prosieguo della sua carriera.
Proprio dall’Inghilterra potrebbero arrivare novità a breve. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Aston Villa avrebbe effettuato un primo sondaggio per valutare la fattibilità dell’operazione. Dopo aver chiuso l’arrivo di Pervis Estupiñán, il club inglese starebbe infatti prendendo in considerazione anche l’acquisto dell’attaccante portoghese.
Un’eventuale partenza di Leao darebbe così il via libera al Milan per affondare il colpo su Konstantinos Karetsas, individuato dalla dirigenza rossonera come il principale candidato a raccogliere l’eredità tecnica del portoghese.