Tegola Buongiorno per il Napoli, out 2-3 mesi: tra rotazioni e mercato, come verrà sostituito il difensore da Allegri

Alessandro Buongiorno resterà fuori per 2-3 mesi: ecco come il Napoli sostituirà il difensore azzurro

Bruttissima notizia per il Napoli e per il tecnico Massimiliano Allegri in vista dell’inizio della nuova stagione. Dopo il consulto specialistico sostenuto da Alessandro Buongiorno a Barcellona, è arrivato l’esito che tutto l’ambiente partenopeo sperava di scongiurare: il difensore italiano dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro.

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La conferma dell’infortunio è arrivata direttamente dal club azzurro attraverso una nota ufficiale: “Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi a un consulto medico specialistico a Barcellona, che ha evidenziato la necessità di intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Il difensore azzurro si opererà nei prossimi giorni. In bocca al lupo, Ale!“.

I tempi di recupero: rientro previsto dopo la sosta di ottobre

La decisione di intervenire chirurgicamente è stata presa per risolvere in maniera definitiva la problematica articolare, ma inevitabilmente i tempi di recupero non saranno brevi. La prognosi stimata prevede almeno due mesi di stop, con un margine di incertezza legato alle risposte che il calciatore darà durante il percorso di riabilitazione.

Di conseguenza, il Napoli sarà costretto a fare a meno del proprio perno difensivo per le prime 5 partite di Serie A come minimo. Il reale obiettivo dello staff medico è consentire a Buongiorno di fare ritorno a disposizione del mister subito dopo la sosta per le Nazionali di ottobre, anche se ogni valutazione verrà aggiornata passo dopo passo.

Le soluzioni interne e le opzioni sul calciomercato

Considerata la durata dell’assenza, la dirigenza azzurra non esclude la possibilità di muoversi sul calciomercato per puntellare la rosa. In questo senso resta viva la pista che porta a Federico Gatti, profilo particolarmente apprezzato da Massimiliano Allegri e dal direttore sportivo Giovanni Manna.

Nel frattempo, l’allenatore potrà contare su quattro difensori centrali già presenti in organico per comporre la cerniera difensiva. Se Amir Rrahmani si conferma il punto fermo e insostituibile del reparto, resta da individuare il partner da affiancargli. Le opzioni principali sono Sam Beukema, forte dell’importante investimento economico fatto dal club, e Rafa Marin, abituato a muoversi sul centro-sinistra e già collaudato in quella posizione durante il ritiro estivo. A completare le rotazioni resta infine il giovane Luca Marianucci come valida alternativa di scorta.