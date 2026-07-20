Mercato Torino, occhi in Bulgaria per la difesa: obiettivo Lucas Ryan del Lokomotiv Plovdiv. Chi è il possibile rinforzo dei granata

Mercato Torino: chi è Lucas Ryan del Lokomotiv Plovdiv, nuovo obiettivo dei granata per rinforzare la difesa

Il Torino continua a muoversi con grande dinamismo sul fronte del calciomercato per individuare i giusti rinforzi da inserire nel proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione. La dirigenza granata ha deciso di intensificare le attività di scouting all’estero, rivolgendo la propria attenzione verso mercati meno esplorati ma ricchi di talenti emergenti. In particolare, gli osservatori del club piemontese hanno posizionato i propri radar sul campionato bulgaro, dove si è messo in grande evidenza Lucas Ryan, giovane pilastro difensivo di proprietà del Lokomotiv Plovdiv. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

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Profilo e caratteristiche: la crescita del centrale brasiliano

Il calciatore in questione è un centrale brasiliano classe 2002 che nell’ultima stagione ha disputato un’ottima annata con la maglia del club bulgaro, dimostrando grande personalità, ottime doti atletiche e una notevole continuità di rendimento. Il suo rapido percorso di crescita sul campo gli ha permesso di attirare le attenzioni di differenti club europei e sudamericani, trasformandolo in un profilo di notevole attrattiva per la sessione estiva di trasferimenti.

Il Torino, tuttavia, non è l’unica società ad aver posizionato i propri fari sul difensore. Su Lucas Ryan si registra infatti una fitta concorrenza da parte di squadre polacche e russe, pronte ad inserirsi nella corsa per il tesseramento del giocatore, oltre alle manifestazioni d’interesse giunte direttamente dalle compagini brasiliane.

Trattativa complessa ma il Toro punta sulla volontà del giocatore

Portare a termine l’operazione con il Lokomotiv Plovdiv non si preannuncia affatto una missione semplice per la società piemontese. L’affare presenta diverse insidie legate sia ai costi dell’operazione, complici le legittime richieste economiche della società proprietaria del cartellino, sia alla nutrita lista di pretendenti pronte a scatenare un’asta internazionale.

Nonostante le difficoltà strutturali e la forte concorrenza, il Torino resta pienamente in corsa ed è intenzionato a giocarsi fino in fondo le proprie carte. A fare la differenza in favore del club granata potrebbe essere l’elemento strategico più importante della trattativa: Ryan ha dato priorità all’Italia. La ferrea volontà del difensore brasiliano di approdare nel calcio italiano per misurarsi con la Serie A potrebbe rappresentare la chiave di svolta decisiva per superare le rivali e regalare alla rosa un rinforzo di prospettiva per la propria retroguardia.