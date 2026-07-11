PSG, intesa di base con Ferran Torres: la trattativa col Barcellona ripartirà dopo il Mondiale

Il Paris Saint‑Germain ha raggiunto una base d’intesa con Ferran Torres, un accordo ancora da definire nei dettagli e rinviato a dopo il Mondiale. Lo riporta Di Marzio. A Parigi si prepara il pressing decisivo: l’obiettivo è colmare il vuoto lasciato da Gonçalo Ramos, partito per firmare con il Milan.

Il Barcellona è consapevole che il rinnovo di Ferran, in scadenza nel 2027, è complicato. Per questo si è già mosso sul mercato individuando il sostituto: Karim Adeyemi. L’attaccante tedesco è pronto a trasferirsi allo Spotify Camp Nou, dove sosterrà le visite mediche il 15 luglio.

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Torres–Enrique, un binomio che funziona

Ferran Torres resta uno dei giocatori più apprezzati da Luis Enrique, che lo ha valorizzato fin dai tempi della nazionale. L’allenatore ha in mente un piano preciso per lui e l’attaccante, dopo stagioni altalenanti a Barcellona, vedrebbe di buon grado una nuova avventura a Parigi.

Il feeling con i tecnici connazionali è una costante della carriera di Ferran: la sua unica esperienza fuori dalla Spagna è stata al Manchester City con Pep Guardiola, dove ha collezionato 43 presenze, 16 gol e 4 assist, numeri che lo hanno poi portato al Barça.

Il profilo perfetto per il gioco del PSG

Rapidità, conduzione palla e capacità di attaccare gli spazi: sono le qualità che rendono Ferran Torres un profilo ideale per il sistema di Luis Enrique. In un reparto che già comprende Dembélé, Kvaratskhelia, Doué e Barcola, l’arrivo dello spagnolo aggiungerebbe un’altra soluzione tecnica di alto livello, perfetta per un allenatore che sa esaltare il talento dei suoi esterni.