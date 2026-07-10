Karim Adeyemi al Barcellona, affare chiuso: 22 milioni al Borussia Dortmund più bonus. Le ultimissime notizie

Il Barcellona continua a spingere sull’acceleratore per rinforzare il reparto offensivo. Dopo l’arrivo di Anthony Gordon, il club blaugrana ha chiuso un’altra operazione importante: quella che porterà Karim Adeyemi in Catalogna a titolo definitivo.

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L’accordo con il Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund ha accettato la proposta del Barça per il trasferimento dell’attaccante classe 2002, il cui contratto in Germania sarebbe scaduto nel 2027. L’operazione prevede 22 milioni di euro per il cartellino, con bonus fino a 10 milioni legati a obiettivi individuali e di squadra. Una cifra significativa, ma considerata in linea con il potenziale del giocatore e con la volontà del Barcellona di investire su profili giovani e già pronti per il grande salto.

Contratto quinquennale per Adeyemi

Adeyemi firmerà un contratto di cinque anni, con uno stipendio fissato a 6 milioni netti a stagione. Un ingaggio che testimonia la fiducia del club catalano nel talento dell’ex Dortmund, visto come un elemento capace di portare velocità, profondità e imprevedibilità all’attacco di Hansi Flick.

Un altro tassello per il nuovo Barça

Con Gordon e Adeyemi, il Barcellona prosegue nella costruzione di un reparto offensivo più dinamico e moderno, puntando su giocatori in grado di garantire immediatezza e prospettiva. L’arrivo dell’attaccante tedesco rappresenta un ulteriore segnale della strategia blaugrana: ringiovanire la rosa, abbassare i costi e puntare su profili che possano crescere nel sistema di gioco del club.