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Alajbegovic verso l’Atalanta? Nuovi contatti con l’entourage: la mossa della Dea per anticipare la concorrenza

Published

4 ore ago

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Alajbegovic 10 07

Alajbegovic verso l’Atalanta, la trattativa col Bayer Leverskusen resta viva: nuovi contatti per il talento bosniaco

L’Atalanta continua a muoversi sul mercato e mantiene vivi i contatti per Kerim Alajbegovic. Come riferito da Sky Sport, negli ultimi giorni ci sono stati nuovi dialoghi tra il club bergamasco e l’entourage del giocatore, con l’obiettivo di arrivare al via libera definitivo.

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La Dea sta cercando di convincere il calciatore e di anticipare la numerosa concorrenza europea, consapevole però che l’operazione non è semplice. Il profilo di Alajbegovic piace a diversi club e per questo l’Atalanta vuole provare ad accelerare, evitando che la corsa possa complicarsi ulteriormente nelle prossime settimane.

Alajbegovic Atalanta, il Mondiale con la Bosnia

Il giocatore è reduce dal suo primo Mondiale in carriera con la Bosnia, concluso ai sedicesimi di finale. Durante la competizione, Alajbegovic ha disputato tutte e 4 le partite, partendo titolare in 3 occasioni e riuscendo anche a segnare un gol.

Numeri che hanno aumentato l’attenzione attorno al suo nome e confermato le qualità di un profilo giovane, interessante e già abituato a palcoscenici internazionali. L’Atalanta resta alla finestra, ma continua a provarci con decisione.

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