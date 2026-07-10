Napoli, Gautieri promuove la linea De Laurentiis: «Giusto sacrificare Lukaku»

Gautieri a ruota libera: «Per il Napoli meglio investire su giovani come Lucca. Su Vergara c’è la firma di Allegri»

Carmine Gautieri, allenatore ed ex attaccante di Napoli e Roma, è intervenuto ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio. Nel corso dell’intervista, Gautieri si è concentrato a lungo sulle dinamiche di mercato del Napoli, promuovendo le ultime linee guida dettate dalla presidenza e analizzando i singoli profili della rosa azzurra.

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La rivoluzione di De Laurentiis: ringiovanimento e il sacrificio di Lukaku

Le recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sulla necessità di abbassare l’età media, tagliare il monte ingaggi e cedere circa 25 giocatori trovano il pieno appoggio di Gautieri: «È una cosa che sostengo già da tempo. Se bisogna sacrificare qualcuno, per età e per equilibrio della rosa sceglierei Romelu Lukaku. Sono favorevole al ringiovanimento della squadra: l’età media ideale è intorno ai 27-28 anni».

Secondo l’ex attaccante, la strada maestra per l’attacco azzurro porta verso profili più freschi: «Se hai un giovane come Lorenzo Lucca, che ha prospettive importanti e può ancora crescere molto, credo sia giusto puntare su di lui. Lukaku resta un grande attaccante, ma oggi penso che la scelta migliore per il Napoli sia investire sul futuro». Gautieri ha poi ribadito la sua fiducia nelle strategie presidenziali: «De Laurentiis, quando ragiona sul mercato, difficilmente sbaglia: sa quando è il momento di vendere e quando è il momento di investire».

Il caso Vergara: il rifiuto al Como e l’adeguamento con Allegri

Un altro focus importante ha riguardato il talento di Antonio Vergara, che ha rifiutato una ricca offerta del Como per restare in azzurro. Gautieri ne ha esaltato le doti, sottolineando l’importanza della guida tecnica attuale: «Quando hai la fortuna di giocare in una piazza come Napoli e di essere allenato da un tecnico vincente come Massimiliano Allegri, devi sfruttare questa opportunità fino in fondo. Ha corsa, inserimento e personalità».

Infine, Gautieri ha lanciato una battuta chiarissima sulla necessità di adeguare l’attuale ingaggio del centrocampista, fermo a circa 400 mila euro netti: «Se esiste la meritocrazia, allora sì. Quando una società importante arriva a offrire circa 30 milioni di euro per acquistarlo, significa che non può essere valutato come un giovane qualsiasi. Il Napoli dovrebbe premiarlo, migliorargli il contratto e dimostrargli fiducia, anziché concedere ingaggi faraonici a giocatori che non rendono».