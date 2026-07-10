Francia-Marocco, tragedia dopo i festeggiamenti: muore una ragazza di 17 anni

Francia Marocco, festa francese per l’accesso in semifinale dei Mondiali rovinata da un incidente mortale: la ricostruzione

Una tragedia ha segnato i festeggiamenti per la vittoria della Francia contro il Marocco, successo che ha permesso ai transalpini di conquistare l’accesso alle semifinali del Mondiale. Ad Aulnoye-Aymeries, nel nord della Francia, una ragazza di 17 anni ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente avvenuto durante le celebrazioni in strada.

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Al termine della partita, migliaia di tifosi sono scesi nelle vie della città per festeggiare il risultato della nazionale francese. Tra loro c’era anche l’adolescente, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe salita sul retro di un camion insieme ad altre persone per partecipare al corteo improvvisato.

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Francia Marocco, la ricostruzione dell’incidente

Secondo quanto riportato da Le Parisien, che cita fonti vicine all’indagine, un uomo avrebbe fatto salire diverse persone sul proprio mezzo durante i festeggiamenti. Per cause ancora in fase di accertamento, la ragazza sarebbe caduta dal veicolo e sarebbe poi stata schiacciata dal camion.

L’autista del mezzo sarebbe stato fermato dalle autorità dopo essere risultato in stato di ebrezza. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

La notizia ha trasformato in dolore una serata che, per i tifosi francesi, era iniziata nel segno dell’entusiasmo per il passaggio del turno della nazionale.

Francia Marocco, disordini anche a Londra

Momenti di tensione si sono registrati anche a Londra, dove dopo la partita sono scoppiati disordini nella zona di Edgware Road. Secondo quanto riferito da Sky News, le forze dell’ordine sono intervenute per contenere un gruppo di tifosi che avrebbe lanciato oggetti e fatto esplodere fuochi d’artificio.

Durante gli scontri, un agente di polizia è stato colpito da una bottiglia di vetro ed è stato trasportato in ospedale. Le autorità britanniche analizzeranno ora i filmati degli incidenti per individuare i responsabili e procedere con eventuali provvedimenti.