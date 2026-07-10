Traoré verso il Genoa, affare a un passo: il club rossoblù vicino alla chiusura con il Marsiglia

Hamed Traoré verso Genoa, ultimi dettagli prima della fumata bianca: il centrocampista è vicino al ritorno in Serie A

Il Genoa è sempre più vicino a Hamed Junior Traoré. Come raccontato da Sky Sport, il club rossoblù è ormai a un passo dal centrocampista offensivo di proprietà dell’Olympique Marsiglia, con una trattativa arrivata alla fase decisiva dopo settimane di contatti.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La società ligure conta di definire gli ultimi dettagli entro il weekend, così da chiudere definitivamente l’operazione e mettere a disposizione dello staff tecnico un rinforzo di qualità per il reparto offensivo. In casa Genoa filtra grande fiducia sulla buona riuscita dell’affare, una sensazione già emersa nei giorni scorsi e ora rafforzata dagli ultimi sviluppi.

Traoré Genoa, ritorno in Serie A sempre più vicino

Per Traoré si tratterebbe di un ritorno in Serie A, campionato che conosce molto bene grazie alle esperienze con Sassuolo e Napoli. Il classe 2000 ha già dimostrato in Italia qualità tecniche importanti, soprattutto nella capacità di muoversi tra le linee, attaccare lo spazio e dare imprevedibilità alla manovra.

Il Genoa ha individuato nell’ex Sassuolo un profilo adatto per aumentare il tasso tecnico della squadra. La sua duttilità può rappresentare un valore aggiunto: Traoré può agire da trequartista, mezzala offensiva o esterno, offrendo più soluzioni nella costruzione del gioco e negli ultimi metri.

Traoré Genoa, rinforzo di qualità per i rossoblù

L’operazione con l’Olympique Marsiglia è dunque vicina alla conclusione. Dopo una trattativa portata avanti con continuità, il Genoa si prepara ad accelerare per arrivare alla fumata bianca.

L’arrivo di Hamed Junior Traoré rappresenterebbe un innesto importante per il club rossoblù, intenzionato a costruire una rosa più competitiva e completa. Il giocatore, dal canto suo, è pronto a iniziare una nuova avventura in Italia e a rilanciarsi con una maglia che può garantirgli spazio, fiducia e continuità.