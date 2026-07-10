Calciomercato Juventus: le linee guida di Spalletti tra attacco e difesa

Calciomercato Juventus: Luciano Spalletti ha inquadrato le sue priorità in vista dell’estate. Cosa succede tra attacco e difesa

Con Luciano Spalletti la Juventus è stata chiarissima: la priorità assoluta del mercato è cedere. Il tecnico condivide pienamente la linea e la sintonia con la dirigenza è totale. Giovanni Carnevali e Frederic Massara hanno impostato una strategia rigida, dove ogni centesimo verrà calcolato per evitare sprechi alla Continassa. Dal punto di vista tattico, l’allenatore ha però richiesto due punte di peso, poiché appare improbabile la permanenza in rosa di Jonathan David, Lois Openda e Arkadiusz Milik, mentre il giovane Jeff Ekhator non ha ancora la statura per sostenere tali responsabilità.

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Uno dei due attaccanti potrebbe essere Dusan Vlahovic, tema centrale nel summit di mercato. La società viaggia a fuoco lento sul serbo: prima di prendere una decisione definitiva, vuole valutare i margini di manovra per Kolo Muani e Mateo Pellegrino. Tuttavia, se si troveranno le giuste condizioni economiche, le porte per un ritorno del centravanti restano spalancate. Ecco cosa scrive oggi Tuttosport.

L’opportunità Matic a centrocampo

Proprio durante l’ultimo incontro a Torino è emersa un’interessante opportunità nel rapporto qualità-prezzo: Nemanja Matic. Il centrocampista serbo, che compirà 38 anni il prossimo 1° agosto, percepisce un ingaggio di 2 milioni di euro netti al Sassuolo. Carnevali ne conosce il valore umano e tecnico, avendolo avuto in neroverde, e Massara lo stima da tempo.

Matic, gestito dalla stessa agenzia che cura gli interessi di Emiliano Dibu Martinez, è stato proposto alla dirigenza bianconera dal procuratore Vlado Lemic. La Juventus riflette sulla sua utilità per alzare il tasso di esperienza in mediana, ma prima di affondare il colpo deve liberarsi degli esuberi Arthur e Douglas Luiz, che rallentano le manovre a centrocampo nonostante restino vive le piste per Kessié e Goretzka.

I nodi in difesa: rallenta Muharemovic, spunta Lucumí

Il mercato dei difensori registra una frenata per Tarik Muharemovic. Da un lato la Juventus attende di capire se arriveranno 20 milioni dalla Premier League tramite il 50% sulla rivendita spettante al Sassuolo; dall’altro pesa la preferenza di Spalletti per Jhon Lucumí.

Il difensore, in scadenza a giugno 2027, dopo il 15 luglio avrà un prezzo decisamente inferiore rispetto ai 28 milioni dell’attuale clausola rescissoria. Lucumí piace molto come centrale di sinistra poiché è un marcatore più pronto rispetto a Muharemovic. La dirigenza monitora con attenzione questo fronte, considerando che non ci sono particolari offerte per Bremer, Gatti e Rugani, mentre per Lloyd Kelly (su cui vigila il Bournemouth) non ci sono reali alternative in rosa.