Diao, aumenta la concorrenza per la Roma: il Galatasaray prepara l’offerta al Como

Assane Diao si allontana dalla Roma, il Galatasaray si inserisce nella corsa: il club turco ha chiesto informazioni al Como

Aumenta la concorrenza per Assane Diao, esterno offensivo del Como finito anche nei radar della Roma dopo il tramonto della pista Mason Greenwood. Nelle ultime ore, infatti, sul classe 2005 si sarebbe mosso con decisione anche il Galatasaray, pronto a valutare un’operazione concreta per provare ad anticipare le altre pretendenti.

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Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club turco ha chiesto informazioni sul profilo di Diao e starebbe preparando una prima proposta al Como. La formula presa in considerazione sarebbe quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto, una soluzione che potrebbe diventare interessante per la società lariana di fronte a condizioni economiche adeguate.

Il nome di Assane Diao continua quindi a muovere il mercato internazionale. Il suo rendimento e il suo potenziale hanno attirato l’attenzione di diversi club, con il Galatasaray ora pronto a entrare nella partita in maniera più concreta.

Assane Diao Roma, i giallorossi osservano ma non affondano

Per la Roma, al momento, Diao non rappresenta però la priorità assoluta per il reparto offensivo. Il club giallorosso ha effettuato un sondaggio per Alejandro Garnacho, in uscita dal Chelsea, e continua a valutare più opzioni per rinforzare l’attacco.

Il profilo dell’esterno del Como resta comunque monitorato, soprattutto per caratteristiche e margini di crescita. Diao è un giocatore rapido, verticale, abile nell’uno contro uno e potenzialmente adatto a una squadra che cerca imprevedibilità sugli esterni.

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Il lavoro della dirigenza giallorossa resta orientato su più fronti. Per il ruolo di vice Malen, resta vivo anche il nome di Tresoldi, mentre la situazione legata a Garnacho potrebbe evolversi in base alle condizioni richieste dal Chelsea.

La Roma continua dunque a monitorare il mercato degli attaccanti senza forzare i tempi. Il possibile inserimento del Galatasaray su Assane Diao, però, potrebbe accelerare le valutazioni del club capitolino, chiamato a decidere se trasformare il sondaggio in un affondo concreto o puntare con decisione su altri obiettivi.