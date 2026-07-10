Le prime parole di Mourinho come allenatore del Real Madrid: «Questa è una missione. Sono qui per aiutare tutti a diventare migliori»

Nel giorno del suo ritorno a Valdebebas, José Mourinho ha rilasciato le prime dichiarazioni al canale ufficiale del Real Madrid, raccontando le sensazioni che accompagnano l’inizio della sua seconda avventura sulla panchina dei Blancos.

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PAROLE – «Le parole non bastano, perché questa è una missione. Non si tratta di preoccuparmi di me stesso o di capire se vincerò tanto o poco. Sono qui per aiutare tutti a diventare migliori: giocatori, staff…»

OBIETTIVI – «Voglio creare una cultura del lavoro, della responsabilità, dell’ambizione e di qualcosa che conosco molto bene: la responsabilità e l’onore di lavorare per il Real Madrid. Mi piace molto questo concetto. Non si tratta di lavorare al Real Madrid, ma di lavorare per il Real Madrid. Stiamo lavorando tantissimo. Non è che sia arrivato oggi e che tutto inizi adesso. Da tempo collaboriamo con la struttura del club a diversi livelli. Oggi è stato soprattutto il momento di verificare tutto ciò che è stato fatto e capire cosa resta ancora da fare»

“HALA MADRID!” – «Bisogna guardare il lato positivo: sarà un’opportunità per conoscere i ragazzi con cui lavorerò e perché loro conoscano me. Sono qui con grande fiducia, con un sentimento fortissimo perché amo questo club. ¡Hala Madrid y nada más»