Clamoroso scenario di calciomercato per l’Atalanta: Ederson United, affare saltato all’ultimo! Ecco cosa è successo

Clamoroso ribaltone sul fronte Ederson: il suo trasferimento al Manchester United è ufficialmente saltato. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’operazione è da considerarsi definitivamente collassata, dopo che il club inglese ha comunicato all’Atalanta il cambio di strategia.

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United fuori dall’affare: Atalanta pronta a riabbracciare il brasiliano

A Bergamo filtra grande sorpresa, ma anche fiducia: la società è convinta che Ederson sia al 100% della condizione fisica e si prepara a reinserirlo immediatamente in rosa. Il Manchester United, che fino a poche ore fa sembrava pronto a chiudere l’operazione, ha invece deciso di modificare i propri piani di mercato, interrompendo la trattativa proprio nel momento decisivo.

Romano conferma che il centrocampista non si trasferirà allo United, chiudendo così una delle vicende più calde di questa sessione estiva.

Visite mediche completate, ma lo United si tira indietro

Ederson, reduce dall’eliminazione con il Brasile al Mondiale, aveva sostenuto ulteriori visite mediche nella giornata odierna in Inghilterra. Tutto sembrava procedere verso la firma, ma i Red Devils hanno scelto di non proseguire nella definizione dell’affare.

La comunicazione ufficiale è arrivata pochi minuti fa: il Manchester United ha informato l’Atalanta della decisione di non andare avanti.

Scenario completamente ribaltato

Il brasiliano, che sembrava destinato alla Premier League, torna così al centro del progetto nerazzurro. La Dea lo riaccoglierà immediatamente, mentre lo United dovrà ora riorientare le proprie strategie sul mercato.