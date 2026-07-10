Pepe, niente ritorno in Nazionale portoghese: il difensore ex Real Madrid e Porto boccia la proposta del nuovo ct Jorge Jesus

La scelta di Pepe di non entrare nello staff tecnico della nazionale portoghese segna un punto importante nel nuovo corso immaginato da Jorge Jesus. L’ex difensore ha infatti respinto la proposta ricevuta dal commissario tecnico, che lo aveva individuato come figura ideale per affiancarlo nella ricostruzione della selezione lusitana.

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Il rifiuto e le reazioni in patria

La notizia, riportata dal quotidiano Record, ha fatto rapidamente il giro del Portogallo. Pepe, simbolo della nazionale negli ultimi quindici anni, avrebbe declinato l’incarico senza rendere note le motivazioni. La decisione sembra però indicare la volontà di prendersi ancora del tempo prima di intraprendere un percorso da allenatore o collaboratore tecnico.

Jorge Jesus puntava su un profilo di grande esperienza internazionale, capace di trasmettere leadership, mentalità e conoscenza dello spogliatoio ai giocatori. L’idea era quella di inserire nello staff una figura che potesse fungere da ponte tra passato e futuro, ma il rifiuto dell’ex centrale costringe ora il CT a rivedere i piani.

Il contesto: un Portogallo in piena ricostruzione

La proposta a Pepe arrivava in un momento delicato per la nazionale lusitana, reduce da una fase di riflessione dopo le ultime delusioni nelle grandi competizioni. Al Mondiale, il Portogallo non è riuscito a rispettare le aspettative, chiudendo il percorso agli ottavi contro la Spagna: un risultato giudicato insufficiente rispetto al valore della rosa.

Da quel momento, la federazione ha avviato un processo di rinnovamento con l’obiettivo di ritrovare equilibrio tra talento, esperienza e identità di gioco. In questo quadro, la presenza di Pepe sarebbe stata preziosa: con oltre cento presenze, protagonista dell’Europeo 2016 e della Nations League 2019, rappresenta una delle figure più influenti della storia recente del Portogallo.

Un futuro ancora da definire

Dopo una carriera straordinaria tra Real Madrid e Porto, Pepe non sembra intenzionato a intraprendere subito un percorso in panchina. La sua decisione lascia ora Jorge Jesus alla ricerca di un’altra figura per completare lo staff tecnico e accompagnare la nazionale nel nuovo ciclo.

Il futuro dell’ex difensore resta dunque aperto: il Portogallo spera ancora in un suo ripensamento, ma per ora Pepe preferisce restare alla finestra e prendersi il tempo necessario per scegliere il prossimo passo della sua vita calcistica.