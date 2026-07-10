Spagna Belgio, la partita di De Bruyne: ecco l’analisi completa della prestazione del fantasista ai quarti di finale del Mondiale

Uno dei protagonisti di Spagna Belgio, la gara valida per i quarti di finale del Mondiale 2026, è senza dubbio Kevin De Bruyne.

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La partita di De Bruyne

PRIMO TEMPO

Trequartista centrale nel 4-2-3-1, questa è la posizione di De Bruyne nello schieramento scelto da Rudi Garcia. É lui a battere il calcio d’inizio del match. Primi palloni toccati più a sinistra, cerca il dialogo col vicino Doku. Al 9′ si gira bene a centrocampo, Cubarsi è costretto a spazzare via il pallone. Al 15′ vede avvicinarsi Doku e ne premia lo scatto servendolo sui piedi. In fase di non possesso Kevin funziona da punta aggiunta, si alza molto in una gara che fino all’1-0 della Spagna alla mezzora lo ha visto poco attivo. Al 38′ prova a mettere in moto De Ketelaere, l’atalantino controlla male la sfera. Al 43′ determina il primo giallo rubando palla a Cubarsi che lo fa cadere ostacolandolo da terra, cartellino per lo spagnolo. Al 46′ corner per la Spagna, è lui sul primo palo ad allontanare di testa. Si va all’intervallo sull’1-1, finora De Bruyne ha toccato 18 palloni perdendone 4, nè cross nè dribbling da parte sua, non si sono viste le sue giocate abituali.

SECONDO TEMPO

Al 49′ va a disturbare con una trattenuta Fabian Ruiz, l’arbitro lo punisce. Al 54′ va ad aiutare a centrocampo a gestire i ritmi, poi disegna un ottimo triangolo con Doku, cross in mezzo e tiro di Vanaken sull’esterno della rete, il Belgio dimostra che ha capacità di palleggio non banali. Bravissimo al 62′ con grande stop da palla che scende, uncina e si gira rapidamente, tiro rasoterra bloccato da Unai Simon. All’81’ De Bruyne fa un lancio di prima, peraltro sbagliato, si accascia per terra e si rialza, stringe i denti per restare fino alla fine. All’84 su un’uscita di piede di Unai Simon prova a sorprenderlo da lontanissimo e viene murato, è stato veloce però ad accorgersi dell’opportunità. Fallo tattico un minuto dopo su Ferran Torres, ammonizione dovuta ed è l’ultimo episodio del suo match tutt’altro che brillante: esce il fantasista del Napoli, entra il milanista Saelemaekers.