Spagna Francia, semifinale da sogno al Mondiale 2026: tutti i precedenti del duello tra le due nazionali in gara

La semifinale del Mondiale 2026 tra Spagna e Francia arriva al termine di un percorso in cui entrambe le nazionali hanno mostrato solidità, continuità e una chiara identità di gioco. La Roja si è distinta per una difesa quasi impenetrabile e una crescita costante nella gestione delle partite: dopo un avvio controllato, ha trovato ritmo e brillantezza, superando Arabia Saudita, Uruguay, Austria, Portogallo e Belgio con una combinazione di ordine tattico e qualità nei momenti decisivi.

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La Francia, invece, ha costruito la propria corsa sulla forza dell’attacco e sulla capacità di indirizzare le gare fin dai primi minuti. Le vittorie contro Iraq, Norvegia, Svezia, Paraguay e Marocco hanno confermato una squadra esperta, abituata alle grandi competizioni e trascinata dal talento di Mbappé e dalla profondità della rosa.

Il confronto tra le due nazionali si inserisce in una rivalità recente che ha spesso premiato la Spagna: la Roja ha vinto la semifinale di Euro 2024 e la Nations League 2025, mentre la Francia aveva avuto la meglio nella Nations League 2021. L’unico incrocio ai Mondiali risale al 2006, con la vittoria francese.

La semifinale del 2026 mette dunque di fronte una Spagna più equilibrata e una Francia più esplosiva: due percorsi diversi, ma entrambi convincenti, che rendono questo incrocio uno dei più affascinanti dell’intero torneo.