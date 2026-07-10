Moviola Spagna Belgio, gli episodi dubbi del match, valido per i quarti di finale dei Mondiali 2026

La moviola di Spagna Belgio, con gli episodi dubbi della sfida valida per i quarti di finale dei Mondiali 2026. Arbitro dell’incontro Michael Oliver.

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PRIMO TEMPO

Dopo 90 secondi Yamal conquista già un fallo con un dribbling nella propria metà campo. Al 13′ Beana chiede un mani di Ngoy in area di rigore, il suo tiro è da distanza ravvicinatissima. Al 21′ Yamal chiede un corner, non gli viene accordato. A metà primo tempo i falli conteggiati sono 6, il Belgio ne ha commessi il doppio (4 a 2). Al 34′ Yamal fa una grande giocata, Doku lo disturba al limite: fallo netto, non c’è altra sanzione. Al 35′ Oliver è costretto a fermare il gioco perché blocca lui stesso Dani Olmo e si prende sonori fischi dalla tifoseria spagnola. L’arbitro poco dopo vede giustamente il controllo col braccio di Alex Baena in area di rigore. Al 43′ De Bruyne ruba palla e viene ostacolato da Cubarsi che da terra lo colpisce: il primo ammonito del match è il difensore spagnolo. I minuti di recupero vanno oltre i canonici 3 dell’hydration break, ne vengono conteggiati 5. Al minuto 48 gioco fermato per uno scontro tra due compagni di squadra, Dani Olmo e Oyarzabal. Si va al riposo con il pari nel punteggio (1-1) e anche nel numero dei falli (6-6).

SECONDO TEMPO

Si dispera subito Cucurella che spinge Trossard e si trova con il campo aperto, Oliver lo ferma fischiando fallo. Bandierina alzata per Yamal leggermente oltre la linea difensiva belga al 48′. Perdonato Yamal, poteva esserci un giallo nel suo tamponare da dietro Doku in avanzata. Dubbi su un mani di Rodri in area, il braccio è largo, forse lo salva la considerazione che possa essere considerata una palla inaspettata. Al 66′ soccorsi medici per Courtois e il direttore di gara ne approfitta per fare la pausa di metà tempo. Dopo qualche minuto il portiere del Belgio è costretto alla resa. Ammonito De Bruyne, che interviene duramente su Ferran Torres a pochi minuti dal termine.