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Calciomercato

Roma su Garnacho, ma la distanza col Chelsea resta ampia

mauro.pioli

Published

2 ore ago

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Garnacho

Roma su Garnacho: interesse concreto, ma la distanza col Chelsea resta ampia e complica la trattativa

La Roma ha messo nel mirino Alejandro Garnacho, ma la distanza con il Chelsea resta ampia. I giallorossi puntano a un prestito oneroso con diritto di riscatto destinato a diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, mentre i Blues continuano a chiedere 40 milioni per lasciarlo partire.

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L’esterno argentino arriva da una stagione altalenante a Londra: tra Premier League, coppe e Champions League ha collezionato 43 presenze, 8 gol e 4 assist, numeri che confermano il potenziale ma anche la discontinuità dell’ex Manchester United.

Il mercato della Roma si muove con decisione: la squadra di Gasperini tornerà in Champions League e l’impegno europeo richiederà una rosa più ampia e profonda. Per questo la dirigenza sta lavorando soprattutto sugli esterni. Il primo obiettivo era Mason Greenwood, ma il Fenerbahçe ha superato la concorrenza e si avvicina alla chiusura con l’inglese.

Sul fronte rinnovi, la notizia più importante è quella legata a Paulo Dybala: dopo settimane di incertezza, il suo prolungamento ha riportato entusiasmo tra i tifosi. Un addio che sembrava inevitabile è stato ribaltato, e il futuro della Joya appare ora sempre più giallorosso.

La Roma continua così a costruire la squadra per la nuova stagione: Garnacho resta un obiettivo concreto, ma la trattativa con il Chelsea richiederà ancora tempo e pazienza.

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