La FIFA mette in vendita frammenti del campo della finale dei Mondiali: prezzi fino a 3.000 dollari per un pezzo di storia

I Mondiali 2026 stanno correndo verso l’ultimo atto, in programma domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium. In vista della finalissima, la FIFA non sta preparando soltanto uno show speciale per l’intervallo: è in arrivo anche un’iniziativa particolare che riguarda proprio il terreno di gioco che ospiterà la partita decisiva.

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Il massimo organo del calcio mondiale, guidato da Gianni Infantino, ha deciso di mettere in vendita – attraverso il proprio store ufficiale – piccoli pezzi del manto erboso della finale. L’acquisto è già possibile, anche se la spedizione avverrà solo dopo il fischio finale. Il prezzo minimo è fissato a 390 euro, con una condizione precisa: la vendita è riservata esclusivamente ai residenti negli Stati Uniti, in Europa e nel Regno Unito. Lo riporta Calcio e Finanza.

Chi comprerà un frammento del campo riceverà un involucro in acrilico con inciso il logo della Coppa del Mondo 2026, la sede, la data e il risultato della finale. All’interno sarà custodito il pezzo di terreno, accompagnato da una chiavetta USB con il filmato di autenticità.

Secondo The Athletic, la produzione è stata affidata alla società britannica Keep Stub, che propone tre ulteriori versioni al prezzo di 900, 1.200 e 3.000 dollari. Ogni livello è limitato a 2.026 esemplari, e se tutti venissero venduti la FIFA incasserebbe oltre 11,2 milioni di dollari (circa 9,8 milioni di euro). Le dimensioni del pezzo di campo restano 6,35 x 6,35 cm, tranne per la Hero Edition da 3.000 dollari, che offre un frammento da 7,62 x 7,62 cm e una dotazione premium: biglietto ricordo inciso in oro, mini replica del pallone della finale e un trofeo della Coppa del Mondo in vetro tagliato a cristallo.

Questa operazione rappresenta una prima volta assoluta per la FIFA, ma si inserisce in una tendenza sempre più diffusa tra gli sport americani. La Boise State University sta vendendo il celebre campo blu del proprio stadio in pezzi che vanno da 40 a 25.000 dollari, mentre la Major League Baseball propone barattoli di terra della Gara 7 delle World Series 2025 a 50 dollari. Anche la NBA segue la stessa linea: Sotheby’s ha appena messo all’asta due sezioni di parquet del Madison Square Garden, utilizzate nelle Finals, vendute entrambe per oltre 100.000 dollari.