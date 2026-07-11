Inter, stop alla firma: il CONI chiede nuovi accertamenti per l’idoneità di Khalaili, l’esterno arrivato a Milano per unirsi ai nerazzurri

Bisognerà attendere ancora per vedere Anan Khalaili firmare ufficialmente con l’Inter. Il giovane talento, arrivato a Milano nella giornata di venerdì 10 luglio, sembrava pronto a completare l’iter che lo avrebbe portato a vestire la maglia nerazzurra. Tuttavia, prima del tesseramento serve un passaggio obbligato: l’idoneità sportiva rilasciata dal CONI.

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Il Comitato Olimpico ha infatti richiesto ulteriori accertamenti, da effettuare tra lunedì e martedì, rinviando di qualche giorno la firma. Solo in caso di esito positivo, il club potrà procedere con il deposito del contratto e rendere ufficiale l’operazione già definita con l’Union Saint‑Gilloise.

È importante chiarire che non si tratta di un problema emerso durante le visite mediche svolte dall’Inter, che sono state superate regolarmente. La questione riguarda esclusivamente l’Istituto di Medicina dello Sport del CONI, che in Italia applica criteri particolarmente severi per l’idoneità agonistica, soprattutto nei casi che richiedono approfondimenti specifici. Se tali parametri non venissero rispettati, il tesseramento non sarebbe possibile, indipendentemente dall’accordo già raggiunto tra le società.

Questo passaggio burocratico, spesso poco visibile al grande pubblico, rappresenta invece una fase cruciale per qualsiasi atleta che intenda competere ai massimi livelli nel nostro Paese. L’idoneità sportiva è infatti un requisito imprescindibile e non derogabile, pensato per tutelare la salute dei giocatori e garantire che possano sostenere l’attività agonistica senza rischi.

L’Inter, che ha individuato in Khalaili un profilo interessante per il futuro, resta dunque in attesa. Il club ha programmato tutto nei dettagli, ma dovrà aspettare il via libera del CONI prima di poter accogliere ufficialmente il giocatore. Se gli esami confermeranno la piena idoneità, la firma arriverà subito dopo, chiudendo una trattativa che i nerazzurri considerano strategica per il loro progetto tecnico.