Ufficiale: Morten Hjulmand approda all’Atlético Madrid, i colchoneros annunciano il colpo da 45 milioni

L’Atlético Madrid ha ufficializzato l’arrivo di Morten Hjulmand dallo Sporting Lisbona, chiudendo una delle prime operazioni di peso della propria estate. Dopo giorni di trattative, i colchoneros hanno trovato l’intesa definitiva con il club portoghese, versando 40 milioni di euro più 5 di bonus per assicurarsi il centrocampista danese, ex Lecce.

Il giocatore, reduce da una crescita costante e da prestazioni di alto livello in Portogallo, era stato seguito anche da alcuni club italiani, ma alla fine è stato l’Atlético a muoversi con maggiore decisione, convincendolo a sposare il progetto tecnico di Diego Simeone.

Per Hjulmand è pronto un contratto quinquennale, con scadenza fissata a giugno 2031, segno della forte fiducia riposta dal club madrileno nel suo profilo e nella sua capacità di imporsi in uno dei campionati più competitivi d’Europa.

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COMUNICATO – “Benvenuto, Hjulmand! Il centrocampista difensivo danese di 27 anni, militante nella nazionale, arriva al nostro club dallo Sporting CP.

Atletico Madrid e Sporting CP hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Morten Hjulmand, che ha firmato per il nostro club fino al 30 giugno 2031.

Centrocampista difensivo destro di 27 anni, si distingue per la forza fisica, la capacità di recuperare palla e la lettura del gioco, che migliorano la sua capacità di anticipare le mosse dell’avversario e la precisione nei passaggi.

Nato il 25 giugno 1999 a Kastrup, in Danimarca, Hjulmand è cresciuto nelle giovanili dell’FC Copenhagen, prima di diventare professionista nell’estate del 2018 con l’Admira Wacker nella Bundesliga austriaca. Ha collezionato 74 presenze in due stagioni e mezzo prima di trasferirsi al Lecce nel gennaio 2021. Nel calcio italiano, ha continuato la sua crescita ed è stato un giocatore chiave nella promozione della sua squadra in Serie A nella stagione 2021/22, rimanendo con i giallorossi fino alla fine della stagione 2022/23 e totalizzando 95 presenze. Nell’estate del 2023 ha firmato per lo Sporting CP Lisbona, di cui ha indossato la maglia per 141 volte, contribuendo alla conquista di due edizioni del campionato portoghese (2023/24 e 2024/25) e di una Coppa del Portogallo (2024/25).

Inoltre, la sua leadership dentro e fuori dal campo lo ha presto portato a indossare la fascia di capitano in questi ultimi due club menzionati, diventando, nel caso del Lecce, il capitano più giovane nella storia del club (a 23 anni) e il secondo più giovane nella storia della Serie A dopo Francesco Totti.

Nazionale danese a livello giovanile, ha debuttato con la nazionale maggiore il 7 settembre 2023 nella netta vittoria per 4-0 contro San Marino, la prima di un totale di 27 presenze fino ad oggi.

Il nostro nuovo calciatore ha superato le visite mediche necessarie presso il Centro di Medicina dello Sport ad Alte Prestazioni Vithas – Invictum dell’Ospedale Universitario Arturo Soria di Madrid, prima di approdare all’Air Metropolitano di Riyadh con la maglia biancorossa.

Benvenuto, Hjulmand!“.