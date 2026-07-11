Chi è Akor Adams, il centravanti nigeriano che il Venezia ha scelto come nuovo obiettivo di calciomercato

La storia di Akor Adams è un viaggio che attraversa continenti e culture: dalla Nigeria ai fiordi norvegesi, passando per la Francia e la Liga, fino ad approdare ora in Italia. Un percorso costruito lontano dai riflettori, passo dopo passo, grazie a un mix di forza fisica, velocità e istinto del gol che gli ha spalancato le porte del calcio europeo. La prossima tappa sarà il Venezia, che ha scelto il classe 2000 per rinforzare un reparto offensivo già arricchito dall’arrivo di Albion Rrahmani.

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Le origini e la crescita

Adams è cresciuto nello Stato di Kogi, una delle zone più povere della Nigeria. Un contesto difficile che ha segnato la sua formazione, come lui stesso ha raccontato nel podcast della connazionale Rasheedat Ajibade. Da lì è iniziato un viaggio che lo ha portato a costruirsi una carriera con determinazione e resilienza.

Le caratteristiche tecniche

A prima vista Adams può sembrare il classico centravanti di peso: 190 centimetri, fisico imponente, presenza in area. In realtà il suo profilo è molto più completo. Ama muoversi su tutto il fronte offensivo, attaccare la profondità e sfruttare gli spazi alle spalle della difesa. La velocità nei primi metri è una delle sue armi migliori, così come la capacità di proteggere il pallone e far salire la squadra.

Destro naturale, cerca spesso la conclusione con pochi tocchi e dà il meglio quando può giocare in verticale. Sa legare il gioco, ma preferisce attaccare la porta piuttosto che venirle incontro: per questo rende al massimo in sistemi che valorizzano transizioni e ripartenze. Ha margini di crescita nel gioco spalle alla porta e nella continuità realizzativa, ma il suo mix di qualità fisiche e atletiche è sempre più ricercato nel calcio moderno.

La stagione che consacra definitivamente Akor Adams è quella a cavallo tra il 2023 e il 2024. In Norvegia chiude la sua avventura con il Lillestrøm nel modo migliore: 15 gol in 15 presenze, numeri che lo spingono verso il salto estivo al Montpellier, chiamato a raccogliere l’eredità pesantissima di Elye Wahi, la cessione più onerosa nella storia del club francese.

Il passaggio in Ligue 1 non lo intimorisce. Anzi, Adams impiega pochissimo per imporsi: all’esordio firma una doppietta contro il Le Havre e nelle prime undici giornate mette a segno sette reti. Chiuderà la sua prima stagione in Francia con otto gol in campionato, confermandosi decisivo anche in uno dei tornei più competitivi d’Europa.

L’avvio travolgente, sommato ai gol realizzati nei mesi precedenti con il Lillestrøm, lo porta addirittura nella corsa alla Scarpa d’Oro. Il classe 2000 chiude al 14° posto della classifica finale, riuscendo persino a lasciarsi alle spalle attaccanti del calibro di Robert Lewandowski e Mohamed Salah.

Un traguardo che certifica la crescita di un centravanti arrivato ai massimi livelli seguendo una strada diversa da quella di molti suoi coetanei: lontano dai riflettori, ma sempre più protagonista.

La tappa Venezia

Per Adams, Venezia rappresenta l’ennesimo capitolo di un percorso iniziato tra le difficoltà della Nigeria e proseguito tra Norvegia, Francia e Spagna. La laguna potrebbe essere la fermata giusta per consolidare il suo talento e scrivere un nuovo pezzo della sua storia.



