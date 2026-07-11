Vinicius Jr, accelerata per il rinnovo del brasiliano. Il Real Madrid detta i tempi: cosa succederà nelle prossime settimane

Vinicius Jr, il Real Madrid accelera per il rinnovo dell’esterno brasiliano. Cosa bisogna aspettarsi nelle prossime settimane

Il calciomercato del Real Madrid si preannuncia caldissimo non soltanto sul fronte degli acquisti in entrata, ma soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rinnovi contrattuali dei suoi elementi più preziosi. Nelle prossime ore è infatti previsto un vertice decisivo tra l’entourage di Vinicius Jr e la dirigenza delle Merengues. L’obiettivo del presidente Florentino Perez è chiarissimo: accelerare i tempi e trovare una soluzione definitiva nel più breve tempo possibile, evitando che la situazione contrattuale della stella brasiliana possa trasformarsi in una telenovela estiva.

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Il nodo della scadenza 2027: la strategia del Real Madrid

Il legame tra il fuoriclasse sudamericano e il club andrà formalmente in scadenza il 30 giugno 2027. Sebbene manchi ancora del tempo, nel calcio contemporaneo entrare negli ultimi dodici-diciotto mesi di un contratto senza un accordo di prolungamento rappresenta un rischio enorme per qualsiasi società d’élite.

I vertici della Casa Blanca vogliono scongiurare qualsiasi tipo di speculazione mediatica e, soprattutto, intendono proteggere il giocatore dalle frequenti sirene di mercato provenienti dalla Premier League e dalle ricchissime proposte multimilionarie della Saudi Pro League. Per questo motivo, gli agenti del numero 7 e gli emissari del club madrileno si siederanno molto presto attorno a un tavolo per discutere i dettagli strategici del nuovo accordo. Il Real Madrid pretende una fumata bianca immediata, preferibilmente prima dell’inizio ufficiale dei ritiri precampionato.

Cifre e centralità nel progetto dei Nuovi Galacticos

Vinicius Jr è considerato a tutti gli effetti un pilastro insostituibile del presente e del futuro del club spagnolo, un elemento centrale attorno al quale continuare a costruire le fortune continentali della squadra.

Le diplomazie sono già attive per limare le distanze. La volontà del calciatore di rimanere a Madrid non è mai stata messa in dubbio, ma la richiesta di una soluzione rapida entro l’estate da parte della società impone una decisa accelerata nei negoziati. Le prossime settimane saranno cruciali per mettere la parola fine sulla questione e blindare il futuro del talento brasiliano.