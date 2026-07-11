Qual è il prezzo fissato dal Chelsea per la cessione di Garnacho?

Il Chelsea ha fissato il prezzo per la cessione di Alejandro Garnacho. Roma interessata, ecco tutti i dettagli sul suo futuro

Il mercato estivo del Chelsea entra in una fase rovente, segnata da decisioni drastiche e addii imminenti. Al centro dei riflettori, secondo Fabrizio Romano, c’è il futuro di Alejandro Garnacho, il cui destino sembra ormai irrimediabilmente lontano da Stamford Bridge. Il nuovo tecnico dei Blues, Xabi Alonso, ha impresso fin da subito una linea dura, dettando le priorità per la rosa della prossima stagione e ponendo l’esterno offensivo argentino ai margini del progetto tecnico. La società londinese ha rotto gli indugi ed è pronta a dare il via libera a una cessione a titolo definitivo nel corso di questa sessione di trasferimenti, accendendo l’interesse delle principali big europee, con la Roma in prima fila.

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Le cifre dell’addio: la doppia valutazione del Chelsea

La dirigenza inglese ha stabilito una precisa strategia economica per capitalizzare al massimo dalla partenza del classe 2004. Per i club stranieri, la richiesta ufficiale per il cartellino si attesta sui 50 milioni di euro, una somma considerevole ma ritenuta in linea con il valore prospettico del calciatore. Al contempo, per evitare di rinforzare le dirette concorrenti in patria, il prezzo per le società di Premier League è stato fissato a 45 milioni di sterline.

La volontà del club di separarsi dal giocatore è confermata dal fitto lavoro diplomatico dietro le quinte: la dirigenza sta collaborando a stretto contatto con l’entourage di Garnacho per trovare una sistemazione rapida e soddisfacente. Questa gestione condivisa ricalca fedelmente quanto sta accadendo anche per un altro giovane talento in uscita, il brasiliano Andrey Santos, anch’egli inserito nella lista dei partenti per sfoltire l’organico a disposizione di Alonso.

Rottura totale: Garnacho non si allena con Xabi Alonso

Il segnale inequivocabile di una frattura ormai insanabile arriva direttamente dai campi d’allenamento del centro sportivo. Garnacho non si sta allenando sotto la guida di Xabi Alonso, un’esclusione dai lavori della prima squadra che certifica l’assenza di margini per una sua permanenza a Londra. Il manager spagnolo ha preferito concentrare le proprie attenzioni sui profili considerati funzionali al suo scacchiere tattico, spingendo l’argentino a cercare fortune altrove per non rischiare un anno di totale inattività.

La Roma fiuta il colpo: contatti avviati con i Blues

Questa situazione di stallo ha attirato l’interesse concreto della Roma, fortemente intenzionata a regalare un colpo a effetto al proprio reparto offensivo. I giallorossi si sono mossi con decisione, avviando i primi sondaggi esplorativi con il Chelsea. La strategia del club italiano prevede l’ipotesi di un prestito con diritto o obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali. Sebbene i Blues preferiscano una transazione monetaria immediata, non è escluso che nelle prossime settimane possano aprire alla formula del prestito pur di alleggerire il monte ingaggi.