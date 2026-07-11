Klopp sarà il nuovo ct della Germania: incontro a New York e accordo trovato fino al Mondiale del 2030

Klopp nuovo ct della Germania: accordo trovato dopo un incontro a New York tra il tecnico e la Federcalcio tedesca

Jürgen Klopp si appresta a diventare il nuovo commissario tecnico della Germania. L’ex leggendario allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool è vicinissimo a coronare quello che molti addetti ai lavori hanno sempre considerato il suo grande sogno professionale: guidare la selezione del proprio Paese. Secondo quanto rivelato da Sky Sport DE, la trattativa ha subito un’impennata decisiva oltreoceano, portando le parti a un passo dalla firma definitiva.

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Il vertice segreto a New York e la durata del contratto

Le indiscrezioni parlano di un incontro svoltosi a New York. Nella metropoli statunitense, i massimi vertici della Federcalcio tedesca (DFB) hanno incontrato di persona il tecnico teutonico per definire i dettagli del nuovo corso e gettare le basi del progetto tecnico.

Il faccia a faccia ha dato l’esito sperato: le parti hanno infatti raggiunto un’intesa totale su tutta la linea, superando gli ultimi scogli economici e organizzativi. Il piano della federazione è a lungo termine e poggia su basi solidissime: Klopp firmerà un prestigioso contratto che lo legherà alla panchina della nazionale fino al Mondiale 2030 (compreso), diventando l’uomo simbolo della rinascita calcistica tedesca per i prossimi quattro anni.

Il nodo Red Bull: la risoluzione con Oliver Mintzlaff

Prima di poter formalizzare l’annuncio ufficiale, resta tuttavia da sciogliere l’ultimo vincolo burocratico che lega l’allenatore al suo recente passato. Sempre nella città di New York, si sta lavorando intensamente per pianificare e archiviare l’uscita di Klopp dalla galassia Red Bull, l’universo aziendale calcistico nel quale il tecnico aveva iniziato a ricoprire un importante ruolo di supervisione globale.

La separazione ufficiale e consensuale verrà definita nei minimi dettagli al massimo all’inizio della prossima settimana, grazie a un tavolo di lavoro bilaterale che vedrà protagonista anche Oliver Mintzlaff, amministratore delegato del gruppo. Una volta sbrigate le pratiche per la rescissione del contratto, la DFB avrà finalmente via libera per l’annuncio nel minor tempo possibile, regalando al Paese una guida carismatica, vincente e unanimemente apprezzata da tutto il popolo tedesco.